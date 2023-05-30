Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheliler A.B, S.D, O.A. ve M.B'nin gözaltına alındığı operasyonda, 34 gram kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 30 gram sıvılaştırılmış metamfetamin ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





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