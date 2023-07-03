Kayseri'deki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
E.A. yönetimindeki 38 EA 802 plakalı otomobil, Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğinde görevli F.E. idaresindeki 38 A 4844 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ile beraberindeki polis memuru Y.U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 polis, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü E.A. gözaltına alındı.