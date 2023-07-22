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        Talas'ta "kadınlar matinesi" düzenlenecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 14:14
        Talas'ta "kadınlar matinesi" düzenlenecek

        KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında "kadınlar matinesi" etkinliği düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılını anlamlı kılmak ve coşkulu şekilde kutlamak isteyen Talas Belediyesi, özel etkinlikler ve açılışlar planladı.

        Bu kapsamda "Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri" adı altında yıl boyu gerçekleştirilecek etkinliklerin ilkinde kadınlara özel sinema gösterimi yapılacak.

        Başrollerini Demet Akbağ ve Yetkin Dikinciler'in paylaştığı "Nadide Hayat" filmi için kadınlar matinesi düzenlenecek.

        30 yıllık hayat arkadaşını kaybedince büyük bir boşluğa düşen Nadide'nin hayata tutunma mücadelesini konu edinen film, Talas Gezegen Düğün Salonu'nda 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te başlayacak ve ücretsiz olarak takip edilebilecek.

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