Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'den kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 14:53
        Kayseri'den kısa kısa

        KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ağustosta çocuklara özel şenlik düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-2 Ağustos'ta Talas Paraşüt İniş Alanı'nda gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar ve aileleri eğlence dolu 2 gün geçirecek.

        Atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, sinema gösterimlerinden konserler ve TRT müzikallerine kadar birçok aktivitenin çocuklarla buluşacağı organizasyonda ayrıca şişme oyun alanı da kurulacak.

        - Kayseri'nin kırsalındaki yollar onarılıyor

        Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarında onarım çalışması başlattı.

        Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarım sezonunun da başlaması nedeniyle tüm kırsal mahalle yollarında üreticilerin ve mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için yolları onarıyor.

        - Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

        Kocasinan Belediyesinin Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında tamamlanan 2. etapta 36 konut için kura çekimi yapıldı.

        Kocasinan Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün 15 Haziran'da başladığını anımsattı.

        Bu son kura çekimiyle hak sahiplerine evlerinin teslim edileceğini belirten Çolakbayrakdar, "Sağlık ve huzurla yeni evlerinde oturmak nasip olsun. Biz sadece konut üretmiyoruz aynı zamanda bölgenin ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik, Kayseri'ye değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi 'Kentsel dönüşüm, bizim için en önemli sosyal dönüşümdür.' Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunacağız." ifadesini kullandı.

        - Kocasinan Gençlik Kulübü'nden tiyatro oyunu

        Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü'nün hazırladığı "Bugün Git Yarın Gel" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile eşi Fatma Çolakbayrakdar, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncusu Korel Cezayirli, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

        Komedi türündeki oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

        - MHP İl Başkanlığına ziyaretler

        MHP Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilen Seyit Demirezen'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

        Memleketi Tomarza ilçesinin yanı sıra farklı ilçelerden de vatandaşlar Demirezen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacıali Doğan, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve teşkilat üyeleri de Demirezen'i ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        "Gastronomi yaşam stilinin bir parçası"
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklar devam ediyor!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Kulüplerin, Federasyon'dan istekleri!
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!

        Benzer Haberler

        Sınava geç kalanlar için çaba gösterdi; 'Hayatınıza bu kadar ucuz bakmayın' dedi
        Sınava geç kalanlar için çaba gösterdi; 'Hayatınıza bu kadar ucuz bakmayın' dedi
        Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
        Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
        Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi
        Kayseri'de TRT Sanatçıları Şehir Konserleri programı düzenlendi
        Kayseri'de aile sağlığı merkezi ve pazar yeri açıldı
        Kayseri'de aile sağlığı merkezi ve pazar yeri açıldı
        Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de keçe fabrikasındaki yangın söndürüldü
        Kayseri'de keçe üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        Kayseri'de keçe üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü