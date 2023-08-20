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        Kayseri'de kuyumcuda sahte altın zincir bozdurmak isteyen kadın yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:31
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        Kayseri'de kuyumcuda sahte altın zincir bozdurmak isteyen kadın yakalandı
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        KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kuyumcuda sahte altın zincir satmak isteyen kadın şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Sarraflar Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda sahte altın zincir bozdurmak istediği öne sürülen E.Y'yi yakaladı.

        Şüpheli kadın hakkında yapılan araştırmada, 6 kuyumcuya daha sahte altın zincir sattığı ve müştekilerden 86 bin 520 lira aldığı tespit edildi.

        Ekipler, E.Y. üzerinde ele geçirilen ve müştekilere ait olduğu belirtilen paralara el koydu.

        Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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