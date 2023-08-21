Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 126 daire ve 9 iş yeri teslim edilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 126 daire ve 9 iş yerinin eylül ayı itibarıyla teslim edileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceleyerek, hak sahiplerine teslim edilmeye hazır daireleri gezdi.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ali Süslü ve Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu'dan bilgi alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, projenin hızla devam ettiğini, teslimi yapılacak dairelerin hak sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Vatandaşları mağdur etmeden, onları hiçbir zaman sıkıntıya sokmadan dairelerini teslim etme yönünde çabalarının sürdüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda 126 dairemizi daha teslim etmek üzere çalışma tamamlanmış durumda, şimdiden hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun diyor, yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Malzemeler itibarıyla, yapılış itibarıyla her şey dört dörtlük, şehrin merkezinde, prestijli bir projede çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 126 konut, 9 iş yerimizi eylül ayı itibarıyla teslim edeceğiz."