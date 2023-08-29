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        Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:29
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        Kayseri Şeker'in 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı
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        KAYSERİ (AA - Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin 68. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

        Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, şeker sektöründe Türkiye'de ilkleri başardıklarını belirtti.

        Pancar ekiminin cazip hale gelmesi için çalıştıklarını aktaran Akay, halka arz ile de çok önemli bir adım attıklarını kaydetti.

        Akay, Kayseri Şeker'in Türkiye muhasebe standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda 4 milyar 133 milyon lira kar açıkladığını bildirdi.

        Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

        Hurşit Dede Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden getirilirken, başkan vekilliği görevi Gökhan Güzar'a verildi.

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