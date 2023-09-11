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        Bakan Özhaseki'nin ismi Kayseri'de bulvara verildi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin ismi memleketi Kayseri'deki bulvara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:46 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:38
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        Bakan Özhaseki'nin ismi Kayseri'de bulvara verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda 98 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi'ni kapsayan ve Develi ilçesi çevre yol kavşağına kadar devam eden bulvara Mehmet Özhaseki Bulvarı isminin verilmesi kararlaştırıldı.

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