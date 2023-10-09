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        Kayseri'de MÜSİAD ERVA Spor Kulübü açıldı

        Kayseri'de MÜSİAD ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 13:01 Güncelleme: 09.10.2023 - 13:41
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        Kayseri'de MÜSİAD ERVA Spor Kulübü açıldı
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        Kayseri'de MÜSİAD ERVA Spor Kulübü'nün açılışı gerçekleştirildi.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaptırılan spor okulu düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Törene, Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer katıldı.

        Vali Çiçek, törende yaptığı konuşmada, Kayseri'yi uyuşturucudan temizleyeceklerine söz verdiklerini ve bunun için mücadele ettiklerini söyledi.

        Gençlerin uyuşturucuya bulaşmaması için çaba gösterdiklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

        "Polisimiz, kolluk kuvvetlerimiz mücadele ederken, bunun yanında gençlerimizi bu illete hiç bulaştırmamak, gençlerimizi uzaklaştırmak için çabalarımız olacak demiştik. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz bu konuyla ilgili spor tesisleriyle gerçekten ciddi manada çalışma yapıyor. Biz de destek olmak adına her mahallede gençlerimizin ayaklarına götürerek spor okulları, judo, tekvando, güreş hangi alanda diyorsanız o alanda açma noktasında bir kampanya, seferberlik başlattık."

        MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer Kayseri için ellerinden gelen ne varsa yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen spor okulunda Vali Çiçek, gençlerle masa tenisi ve futbol oynadı.

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