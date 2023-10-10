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        Melikgazi Belediyesinin Gön Han restorasyonuna ödül

        Melikgazi Belediyesi, Gön Han'daki restorasyon çalışmaları ve tarihi mirasın korunması konusundaki katkılarından dolayı Tarihi Kentler Birliği'nin başarı ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:23 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:23
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        Melikgazi Belediyesinin Gön Han restorasyonuna ödül
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        Melikgazi Belediyesi, Gön Han'daki restorasyon çalışmaları ve tarihi mirasın korunması konusundaki katkılarından dolayı Tarihi Kentler Birliği'nin başarı ödülüne layık görüldü.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi yapıları günümüze kazandırmak amacı ile restorasyon çalışması yaptıklarını belirtti.

        Tarihi konaklardan han, medrese, türbe ve çeşmelere kadar birçok yapıyı restore ettirdiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yapmış olduğumuz çalışmalarda kültürel mirasımızın gün yüzüne çıkarılması, gelecek nesillere aktarılması yanında yapılara fonksiyon yükleyerek yeniden işlevlendiriyoruz. Tarihi Kentler Birliği, Gön Han'da yapmış olduğumuz restorasyon çalışmalarımız için belediyemizi başarı ödülüne layık gördü. Tarih ve kültür mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi eserlerimizi korumaya devam edecek, gelecek kuşaklara aktaracağız. Şehrimize ve ilçemize değer katmak ve vatandaşlarımıza daha nitelikli bir yaşam sunmak için yaptığımız çalışmalarımızın ödüle layık görülmesi bizleri çok mutlu etti. Bu konuda bizlere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum."

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