Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Giriş: 01.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:51
Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 50 UG 202 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Kayseri-Niğde kara yolu 51. kilometrede yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.