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        Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

        Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 15:43 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:51
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        Kayseri'de midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
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        Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

        A.D. idaresindeki 50 UG 202 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Kayseri-Niğde kara yolu 51. kilometrede yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 15 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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