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        Sağlık çalışlarının yağlı boya tabloları sergide beğeniye sunuldu

        Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları tarafından yapılan yağlı boya tablolar sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:46 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:47
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        Sağlık çalışlarının yağlı boya tabloları sergide beğeniye sunuldu
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        Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları tarafından yapılan yağlı boya tablolar sergilendi.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Kayseri Devlet Hastanesi çalışanlarına ait farklı boyutlarda 62 yağlı boya tablo yer aldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından da desteklenen sergiyi vatandaşlar yarın akşama kadar ziyaret edebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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