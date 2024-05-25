Sağlık çalışlarının yağlı boya tabloları sergide beğeniye sunuldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından da desteklenen sergiyi vatandaşlar yarın akşama kadar ziyaret edebilecek.

Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları tarafından yapılan yağlı boya tablolar sergilendi.

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