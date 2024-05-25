5'inci kattan düşen mimar Hümeyra, yaşamını yitirdi (2)

HAYATINIKAYBETTİ

Kayseri'de, 15 katlı binanın 5'inci katındaki balkondan düşerek ağır yaralanan Hümeyra Çilsal (30), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çilsal’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.