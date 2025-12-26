Habertürk
        Yılbaşı öncesi Erciyes'teki otellerde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşını karşılamak için tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 17 otelde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı.

        26.12.2025 - 12:32
        Yılbaşı öncesi Erciyes'teki otellerde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen ve her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yılbaşı tatilini dolu dolu geçirecek.

        Kayakseverlere sunduğu 41 ayrı noktadaki 112 kilometrelik pist uzunluğu ile Türkiye'de lider konumda olan merkez, yılbaşında da gece kayağı ve birçok farklı aktivitelerle misafirlerini ağırlayacak.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, kayakseverlerin yılbaşını Erciyes'te dolu dolu geçireceğini söyledi.

        Hem özel işletmelerin hem de Erciyes AŞ'nin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, "Erciyes'e gelecek misafirlerimizi eğlence bekliyor. Sezonu açtık. 4 kapımızda da kayak yapılabiliyor. Dolayısıyla 4 kapıdaki oteller ve işletmeler hepsi hazır durumdalar. Yılbaşı için rezervasyonlar gayet iyi durumda. Doluluk oranının yüzde 90'lara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Otellerimiz rezervasyonlarımızı almaya devam ediyor. Şu anda gayet mutlu ve memnunlar." diye konuştu.

        Akşehirlioğlu, yılbaşı için Erciyes'e gelen misafirlerin, kentin doğal dokusunu gezme ve Kapadokya'da vakit geçirme imkanı bulduğunu da belirtti.

        Geçen hafta itibarıyla Polonya ve Çekya'dan Kayseri'ye direkt uçuşlar başladığını anımsatan Akşehirlioğlu, "Kar yağışı az olmasına rağmen suni karlamayla pistlerimizi hizmete açtık. Kayakseverlerde gitmek istedikleri yerleri araştırıyorlar. Yılbaşında bu kadar kayakseverin Erciyes'i tercih etmesindeki en önemli faktörlerden birisi de bu oldu." dedi.

        - "Yılbaşı kış turizmi için önemli bir aralık"

        Merkezdeki bir otelin genel müdürü Kerem Karaağaç ise Erciyes'in kış turizminde Türkiye ve hatta dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

        Çok sayıda yerli ve yabancı turistin Erciyes'i seçtiğini dile getiren Karaağaç, şöyle devam etti:

        "Erciyes her geçen gün daha iyi ve güzel hale geliyor. Buradaki oteller çok kapsamlı. Kayak yapmanın dışında bir otelde aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Yılbaşı kış turizmi için önemli bir aralık, işletmeler için de can suyu oluyor. Bu dönemlerde talepler yüksek oluyor. Otelimizde yılbaşına özel programlar hazırladık. Yeni yılı Erciyes'te, otelimizde geçirmek isteyen misafirlerimizi güzel bir gün bekliyor." diye konuştu.

        Otelin genel müdür yardımcısı Emirkan Çelik ise sadece kendi otellerinde değil, dağdaki tüm otellerde yoğunluk yaşadığını kaydetti.

