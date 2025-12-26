Habertürk
        Kayseri'de öğretmenlerin kaleme aldığı hikaye kitapları animasyon filmi haline getirildi

        Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin öğretmenler tarafından kaleme alındığı hikaye kitaplarının bir kısmı, okumaya yeni başlamış ilkokul birinci sınıf öğrencileri için animasyon filmi haline getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 26.12.2025 - 12:24
        Kayseri'de öğretmenlerin kaleme aldığı hikaye kitapları animasyon filmi haline getirildi
        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ayraç Projesi" kapsamında hazırlanan "İlkokullar Birlikte Okuyor" hikaye kitaplarının tanıtımı, Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda yapıldı.

        Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, projeyi kentteki tüm ilkokullarda yaygınlaştıracaklarını belirterek, öğrencileri şehrin tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, örfüyle buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

        Ayraç Projesi ile kitap okuma farkındalığını artırmak istediklerini vurgulayan Esen, öğretmenlerin ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyesinde toplam 40 kitap yazdığını ve basılan kitapların ilkokullardaki 4 bin 500 dersliğe dağıtıldığını dile getirdi.

        Henüz okumayı yeni öğrenen ilkokul birinci sınıflar için 10 hikaye kitabını animasyon eşliğinde sesli hale getirdiklerini belirten Esen, "Etkileşimli tahtalara PDF formatında yükleyerek hem dijital hem etkileşimli bir ortam yaratmış olduk. Bugün burada hep birlikte şahit olduğumuz üzere tam okumanın gerçekleşmediğini düşündüğümüz ilkokul birinci sınıflarımızda kitaplarımızın hem sesli görünümünü hem de animasyon filmi şeklindeki görüntülerini izlemiş olduk. Çocuklarımız her sabah derse başladıklarında şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sokağını, caddesini, örfünü ve adetini anlatan kitapların sesli kitap versiyonunu etkileşimli tahtalardan izleyecekler." diye konuştu.

        Esen, kitapların yazımında emeği olan 18 öğretmen başta olmak üzere, baskısından dizgisine, grafik tasarımından dağıtımına kadar emek verenlere teşekkür etti.

        Programda, ilkokul birinci sınıf öğrencileri ve Esen, "Arkadaşım Kuşlar" adlı kitabı hem okudu hem akıllı tahtadan animasyonunu izledi.

