Kayseri'de öğretmenlerin kaleme aldığı hikaye kitapları animasyon filmi haline getirildi

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin öğretmenler tarafından kaleme alındığı hikaye kitaplarının bir kısmı, okumaya yeni başlamış ilkokul birinci sınıf öğrencileri için animasyon filmi haline getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ayraç Projesi" kapsamında hazırlanan "İlkokullar Birlikte Okuyor" hikaye kitaplarının tanıtımı, Fatma Zehra Dülgeroğlu İlkokulu'nda yapıldı.

Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, projeyi kentteki tüm ilkokullarda yaygınlaştıracaklarını belirterek, öğrencileri şehrin tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla, örfüyle buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ayraç Projesi ile kitap okuma farkındalığını artırmak istediklerini vurgulayan Esen, öğretmenlerin ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyesinde toplam 40 kitap yazdığını ve basılan kitapların ilkokullardaki 4 bin 500 dersliğe dağıtıldığını dile getirdi.

Henüz okumayı yeni öğrenen ilkokul birinci sınıflar için 10 hikaye kitabını animasyon eşliğinde sesli hale getirdiklerini belirten Esen, "Etkileşimli tahtalara PDF formatında yükleyerek hem dijital hem etkileşimli bir ortam yaratmış olduk. Bugün burada hep birlikte şahit olduğumuz üzere tam okumanın gerçekleşmediğini düşündüğümüz ilkokul birinci sınıflarımızda kitaplarımızın hem sesli görünümünü hem de animasyon filmi şeklindeki görüntülerini izlemiş olduk. Çocuklarımız her sabah derse başladıklarında şehrimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sokağını, caddesini, örfünü ve adetini anlatan kitapların sesli kitap versiyonunu etkileşimli tahtalardan izleyecekler." diye konuştu.