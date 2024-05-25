KOCAFEST'te dereceye girenler ödüllerini aldı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'nde (KOCAFEST) dereceye giren okullar ödüllendirildi.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, festivalde 12 kategoride 235 takımın yarıştığını söyledi.

Çolakbayrakdar, üç gün süren yarışmalar neticesinde derecelendirme yapıldığını belirterek, "Bizim gönlümüzde kazanan bu müsabakalara katılan bütün öğrencilerdir, hepsini tebrik ediyorum. Birbirinden değerli teknolojik aletleri görünce bu işin tuttuğunu gördük, hedefimizi büyüterek devam ettireceğiz. Buradaki iş, insana yapılan yatırımdır. Bu yatırım uzun soluklu yatırımdır. Bugün dikmiş olduğumuz dijital fidanlar, bundan sonrasında büyüyüp, bu şehre ve bu ülkeye katkı sağlayacak." diye konuştu.