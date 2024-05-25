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        Başkan Büyükkılıç, Yüksek Hızlı Tren projesi şantiyesinde incelemede bulundu

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 17:01 Güncelleme: 25.05.2024 - 17:01
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        Başkan Büyükkılıç, Yüksek Hızlı Tren projesi şantiyesinde incelemede bulundu
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinin Kocasinan ilçesi Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, şantiyeyi ziyaretinde, yüklenici firmaların yetkililerinden brifing aldı, şantiye alanını inceledi.

        Buradan Molu bölgesinde inşası süren T9 tüneli başlangıç noktasına geçen Büyükkılıç, yetkililerden T9 ve diğer tünellerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretlerin ardından, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı projesinde gelinen son durum hakkında bilgi veren Büyükkılıç, çalışmaların 2027-2028 yıllarında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

        Kayseri'nin bunu hak ettiğine inandıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Ankara 2 saat, oradan da devam eden Kayseri-İstanbul, toplamda 5 saat içerisinde hızlı trenle İstanbul'a ulaşma imkanı doğmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

        Proje ile Himmetdede, Yenifakılı, Şefaatli'den geçerek, Kayseri'yi, Ankara-Sivas Hızlı Tren hattından Ankara'ya, Ankara-Eskişehir-İstanbul Hızlı Tren Hattı üzerinden de İstanbul'a kadar bağlayacak. Kayseri-Ankara-İstanbul arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak proje ile Kayseri-Ankara arasındaki mesafe 2 saate inecek. Proje kapsamında, 142 kilometrelik yüksek hızlı tren güzergahında 2 istasyon, 8 NATM tünel, 7 güvenlik tüneli, 6 aç kapa tünel, 5'i viyadük 18 köprü, 136 alt/üst geçit planlanıyor."

        Proje ile yıllık 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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