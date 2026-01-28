Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli, kan bağışı kampanyasına destek oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliğiyle başlatılan kan bağışı kampanyasında, belediye personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:04 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:04
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kan Merkezi iş birliğiyle başlatılan kan bağışı kampanyasında, belediye personeli kan bağışında bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hizmet binasında kurulan kan bağışı standına belediye personeli ilgi gösterdi.

        Stantta ilk olarak kayıt formunu dolduran personel, bağış öncesi uygunluk testini de tamamlayarak kan verdi.

        Kan bağışı kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ERÜ Kan Merkezi Donör Kazanım Uzmanı Fatih Polat, kampanyaya desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve personeline teşekkür ederek, geleneksel olarak kan bağışı etkinliklerini düzenlediklerini belirtti.

        Kış aylarında kan bağışının azaldığına dikkati çeken Polat, "Kan merkezleri için en zor zamanlar kış aylarıdır. Çünkü kış aylarında enfeksiyonlardan dolayı kan bağış oranı düşer. Sağ olsun bu konuda Büyükşehir Belediyesi bize böyle bir imkan tanıdı ve şu anda katılım çok yüksek." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

