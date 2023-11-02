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        Erciyes Üniversitesi yerleşkesindeki kuruyan ağaçlar sanat eserine dönüştürüldü

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ile öğrenciler, yerleşkedeki kuruyan ağaçlardan bulundukları yerde farklı figürler ortaya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 15:49 Güncelleme: 02.11.2023 - 15:57
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        Erciyes Üniversitesi yerleşkesindeki kuruyan ağaçlar sanat eserine dönüştürüldü
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri ile öğrenciler, yerleşkedeki kuruyan ağaçlardan bulundukları yerde farklı figürler ortaya çıkardı.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sevinç ile akademisyen ve öğrenciler, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu'nun, yerleşkedeki kuruyan ağaçların değerlendirilmesi talebi üzerine "Kampüste Sanat Sürdürülebilir Doğa" adlı proje hazırladı.

        Proje kapsamında ağaçlar, bulundukları yerde akademisyenler ve öğrenciler tarafından farklı tasarımla sanat eserine dönüştürüldü.

        Tıp Fakültesi binası önündeki ağaç, yılan ve kuş kanadı figürleriyle süslendi. Diğer bir ağaç ise gövdesi kaide olarak kullanılıp, üst kısmı kuş yuvası şeklinde işlendi. Bazı ağaçlarda da özgün tasarımla çalışıldığı görüldü.

        Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Sevinç, AA muhabirine, "Heykel bölümündeki hocalarımızla buradaki mekanı nasıl kullanabileceğimizi ve hangi eserlerin var olabileceğini tartıştık, ortak karara vardık. Bu projede kampüste benzer olan ağaçların yeniden kazanımına dair bir amaç ortaya konuldu." diye konuştu.

        Projede Dr. Öğretim Üyesi Aslı Aslan Sevinç, Öğretim Görevlisi Dr. Recep Özer, Öğretim Görevlisi İsmayıl Hüseynov ile heykel bölümü öğrencileri Pelin Bulu Yılmaz, Furkan Gönül, Mustafa Sökmen, Furkan Yıldırım, Oğuzhan Şimşek, Veli Saran ve Mustafa Doğan görev altı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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