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        Kayseri'den kısa kısa

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi'ne büyük, nitelikli bir park, etkinlik alanı ile güzel sanatlar atölyesi ve kurs merkezi kazandıracaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 16:50 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:01
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        Kayseri'den kısa kısa
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi'ne büyük, nitelikli bir park, etkinlik alanı ile güzel sanatlar atölyesi ve kurs merkezi kazandıracaklarını bildirdi.

        Dedeman Ortaokulu'nun yıkılan binasının yerine kente nefes aldıracak güzel bir park yapacaklarını anlatan Palancıoğlu, projenin son aşamasına geldiklerini, çimlerin serildiğini, aydınlatma sistemlerinin takıldığını belirtti.

        Aynı alanda bulunan Nazmi Toker Okulu'nu da restore ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burası sanat atölyelerinin olduğu, çeşitli eğitimlerin, kursların verildiği, sergilerin yapıldığı güzel bir nokta olacak. Burada konserler vereceğiz, programlar yapacağız. İnşallah bu sanat atölyesi bittiğinde Kayseri'nin şehir merkezindeki en güzel sosyal merkezlerden biri olacak. 130 aracın sığacağı otoparkımız da var. Yolları genişleterek buradaki trafiği de rahatlatacağız."

        - KASKİ personeline yangın eğitimi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü personeline Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın güvenliği eğitimi verildi.

        Eğitim kapsamında, yangının oluşumu, sınıfları ve yangına müdahale şekli, alınacak ön tedbirler, bina tahliyesi, yangın güvenliği, yanma ve yangın, söndürme maddeleri, yangına müdahale durumları, söndürme cihaz ve ekipmanlarının kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        Katılımcılara uzman ekipler tarafından yangın söndürme teknikleri de uygulamalı gösterildi.

        - Spor okullarının kış dönemi kayıtları başladı

        Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ'nin birinci kış dönemi spor okulu kayıtları başladı.

        14 spor tesisinde futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa 14 branşta eğitimin verileceği spor okullarının birinci kış dönemi 28 Kasım'da başlayacak, 31 Aralık'ta sona erecek.

        Spor okulu kurs ücreti aylık 300 TL, yetişkin kursu 500 TL ve tenis yetişkin kurs ücreti 600 TL olarak belirlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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