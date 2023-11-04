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        Kayseri'de sivil toplum kuruluşları İsrail'i protesto etti

        Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:30 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:30
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        Kayseri'de sivil toplum kuruluşları İsrail'i protesto etti
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        Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

        Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Memur-Sen İl Temsilciliği üyeleri, Kartal Şehitliği'nde bir araya geldi.

        Buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen grup, taşıdıkları döviz ve bayraklarla slogan atıp İsrail'in zulmünü kınadı.

        Bürüngüz Camisi önünde grup adına açıklama yapan Abdülaziz Öztürk, insanlığı katletmeye ahdetmiş katil İsrail'in, Filistin'de insanlığa karşı başlattığı vahşi saldırıların sürdüğünü söyledi.

        Öztürk, Filistin'de kanlı İsrail saldırılarının derhal durdurulmasını, ateşkes sağlanmasını ve İsrail'in 100 yıldan bu yana işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi.

        Katliamların katilleri başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere tüm İsrail yöneticilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması ve işledikleri insanlık suçunun hesabını vermeleri gerektiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

        "Ateşkes sağlanmasını müteakip Filistin'e insani yardım ve sağlık yardımı seferberliği başlatılmalı. Tedavisi Filistin'de mümkün olmayan yaralılar, başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin hastanelerine sevk edilip tedavileri yapılmalı. Yakılıp yıkılan Gazze ve Filistin'in yeniden imarı ve inşası için İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ortak fon oluşturulup hemen harekete geçmeli."

        Katılımcılar, açıklamanın ardından okunan duadan sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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