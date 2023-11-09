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        Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:49
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        Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

        İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Kasımpaşa-Mondihome Kayserispor maçı, 11 Kasım Cumartesi saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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