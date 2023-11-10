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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni tanıttı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni basın mensuplarına tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 10.11.2023 - 17:39
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni tanıttı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni basın mensuplarına tanıttı.

        Millet bahçesindeki Kayseri Mutfağı'nda gazetecilerle bir araya gelen Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, kentin yeni sosyal yaşam alanının hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla vatandaşlara açılan millet bahçesinin 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını anlatan Büyükkılıç, millet bahçesinin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını beklediklerini dile getirdi.

        Büyükkılıç, millet bahçesinde yeme-içme mekanlarının çeşitlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Basın mensupları üstü açık otobüse binerek Büyükkılıç'ın anlatımıyla millet bahçesini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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