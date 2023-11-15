Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele broşürü dağıtıldı

        Kayseri'de polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:11 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de vatandaşlara uyuşturucuyla mücadele broşürü dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşlara broşür dağıttı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaleönü Caddesi'nde vatandaşlara broşür dağıttı, narkotik suçlarla mücadelenin önemi konusunda bilgi verdi.

        Komiser Tugay Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in destekleriyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını bildirdi.

        Bilgilendirme çalışmalarının vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını belirten Akbaş, "Geçen yıl 3 bin 900 civarında şüpheliye işlem yapmışken, bu yıl 2 bin 300 şüpheliye işlem yaptık. Uyuşturucu madde kullananların sayısında azalma var. Aynı zamanda bu yıl geçen yılın 2,5 katı uyuşturucu madde ele geçirdik. Uyuşturucu madde ne kadar çok yakalanırsa kullanan kişi sayısında da o kadar azalma oluyor. İlimizde tüm okullarda, camilerde, Kuran kurslarında ve spor okullarında eğitim faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizle annelerimizi, gençlerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Bugün de burada vatandaşlarımızı hem bilgilendiriyoruz hem de broşür dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
        Gazze’den çocuklar ve kanser hastaları ambulans uçakla Türkiye’ye getirilecek
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        41 kez acımadı! Tornavidalı vahşette ilk ifade!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Otoyolda ters yön faciası: 3 ölü!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayserispor ile Popypara arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
        Kayserispor ile Popypara arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenlenecek
        Kayseri'de Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ve Festivali düzenlenecek
        Kayseri'de "Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditler" tatbikatı yapı...
        Kayseri'de "Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer tehditler" tatbikatı yapı...
        Kayseri'de 600 dekar atıl arazi meraya dönüştürüldü
        Kayseri'de 600 dekar atıl arazi meraya dönüştürüldü
        Sınıfın "haylaz öğrencisi" muaythaide yeni şampiyonluklar peşinde
        Sınıfın "haylaz öğrencisi" muaythaide yeni şampiyonluklar peşinde