Kayseri'den kısa kısa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yıllık süreçteki hizmet ve yatırımların 2 milyar 54 milyon 734 bin lirayı aştığını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 5 yıllık süreçteki hizmet ve yatırımların 2 milyar 54 milyon 734 bin lirayı aştığını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, en ücra mahalleye varana kadar tüm ilçelere hizmet götürdüklerini belirtti.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yaklaşık 5 yılda kırsal kesime yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verin Büyükkılıç, "3 milyon 787 bin 295 metrekare kilit parke döşeyerek, mahallelerimizi çamur ve tozdan kurtardık. 30 bin 922 metre korige boru ve baks gibi sanat yapıları döşedik. 98 bin 767 trafik işaretlemeleri yaparken, 23 bin 86 metre oto korkuluk bariyer kurduk. Zorlu kış mevsimi şartlarında 13 bin 234 kilometrelik yol ağında karla mücadele ettik. 125 bin 80 kilometrelik yayla, arazi yolları bakım ve onarımı yaptık. 13 bin 247 kilometrelik yolda asfalt yama çalışması gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, kırsala yaklaşık 5 yılda 2 milyar 54 milyon 734 bin lira yatırım yaptıklarını kaydetti.

- 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kadın Girişimciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, kadın girişimcilerin gelişimine katkı sağlayacak birçok hizmet ve uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kadınların ekonomiye katkı sağlamasının önemli olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bu hususta gerekli çalışmayı yapıyor ve kadınlarımıza destek oluyoruz. Bu çerçevede Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarını kurduk. Burada başta ev hanımlarımız olmak üzere kadınlarımızın evlerinde veya mini atölyelerinde ürettikleri çeşitli ürünler alıcısıyla buluşuyor. El emeği göz nuru ürünleri paraya dönüştürüp, ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Başakpınar'da Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurarak, kadınların deri eşyalar üretip ekonomiye dönüştürmelerine imkan sağladık. Ayrıca yeniden düzenlediğimiz Mevlana Mahalle Meydanı'nda bir dükkan tahsis ederek satış yapmalarına fırsat tanıdık."