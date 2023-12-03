Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Büyükkılıç, özel çocuklarla bir araya geldi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğine katıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, özel bir rehabilitasyon merkezi tarafından Kadir Has Kongre Merkezi'nde Farkındalık Gösterisi etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, çocuklarla etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükkılıç ise "Sizlerde engel görmeyip, engelleri de yok etme anlayışı içerisinde olmamız gerektiği yaklaşımıyla gününüzü tebrik ediyorum. Gerek şehrimizi imar boyutunda gerekse huzur boyutunda sizlere yakışır konuma getirmek adına üzerimize düşeni yapmaya ve işbirliğini de önemseyerek yolumuza devam etmeye gayret ettiğimizi paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Program, çocukların gösterileri ile devam etti.