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        Kayseri'de çelik kapı üreten iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan bir işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:38
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        Kayseri'de çelik kapı üreten iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan bir işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 28. Cadde'de çelik kapı üretimi yapan işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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