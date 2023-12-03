Kayseri'de çelik kapı üreten iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de çelik kapı üretimi yapan bir işletmede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaçişleri Sitesi 28. Cadde'de çelik kapı üretimi yapan işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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