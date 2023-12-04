GÜNCELLEME - Kayseri'de sahte dekontla 30 kişiyi dolandırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kayseri'de internetten ürün satışı yapan 30 kişiyi sahte dekontla dolandırdığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internetten aldığı cep telefonu, oyun konsolu ve bilgisayar gibi ürünlerin parasını banka yoluyla gönderdiğine dair sahte dekont düzenleyerek satıcıları dolandırdığı iddia edilen G.A'nın (36) yakalanması için çalışma başlattı.

Aynı yöntemle 30 kişiyi dolandırdığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.A'nın, 30 nitelikli dolandırıcılık dosyasından aranma kaydı olduğu ve bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.