Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç, mobilya indirim festivaline katıldı Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezindeki mobilya indirim festivaline katıldı.

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir alışveriş merkezindeki mobilya indirim festivaline katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Aralık'a kadar sürecek Kumsmall Alışveriş Merkezi'ndeki festivalde konuşan Vali Çiçek, bu alışveriş merkezini bir ticari işletme gibi görmediklerini çünkü Kayserili mobilyacıların bir araya gelerek burada bir başarı hikayesi yazdığını belirtti.

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kente kazandırılan alışveriş merkezinin satışlarının 2 milyar TL'ye yaklaştığının bildirildiğini aktaran Çiçek, başarı haberlerini aldıkça insanların buraya ilgi gösterdiğini gördükçe hem Kayseri hem de Türkiye adına mutlu olduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç ise kentin 7 bin yıllık ticari geçmişe sahip olduğunu, mobilya denilince akla Kumsmall Alışveriş Merkezi'nin geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, festival günleri boyunca çekilişe katılarak ödül almaya hak kazanan talihlileri tebrik etti.

Ayrıca Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile protokol üyeleri, Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafı da ziyaret etti.