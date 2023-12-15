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        Gazze'de hayatını kaybedenler için Yahyalı'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenler için Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:17
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        Gazze'de hayatını kaybedenler için Yahyalı'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenler için Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda cuma namazının ardından toplanan vatandaşlara emekli imam Muammer Yılmaz, gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

        Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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