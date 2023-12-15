Gazze'de hayatını kaybedenler için Yahyalı'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitirenler için Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda cuma namazının ardından toplanan vatandaşlara emekli imam Muammer Yılmaz, gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Namazın ardından vatandaşlar, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlere dua etti.

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