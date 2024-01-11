Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 505 lira, takım pastırmanın kilogramı 810 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira) Buğday Kg 7,50 8,00 Arpa Kg 7.00 7,50 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 80,00 130,00 Sucuk Kg 405,00 505,00 Pastırma (takım) Kg 755,00 810,00