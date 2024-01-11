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        Kayseri Ticaret Borsası

        Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 505 lira, takım pastırmanın kilogramı 810 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:29 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:29
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        Kayseri Ticaret Borsası
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        Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en yüksek 505 lira, takım pastırmanın kilogramı 810 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (lira) En yüksek (lira)
        Buğday Kg 7,50 8,00
        Arpa Kg 7.00 7,50
        Kabak çekirdeği (yerli) Kg 80,00 130,00
        Sucuk Kg 405,00 505,00
        Pastırma (takım) Kg 755,00 810,00

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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