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        Devrilen kamyon Kayseri-Niğde kara yolunu trafiğe kapattı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım bir süredir alternatif yoldan sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 00:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:17
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        Devrilen kamyon Kayseri-Niğde kara yolunu trafiğe kapattı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir kamyonun devrilmesi nedeniyle Kayseri-Niğde kara yolunda ulaşım bir süredir alternatif yoldan sağlanıyor.

        M.K. yönetimindeki 01 COJ 61 plakalı market ürünleri yüklü kamyon, Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe kapandı.

        Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürerken, trafik yaklaşık 2 saattir alternatif yoldan sağlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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