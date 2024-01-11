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        Kamyon devrilmesi sonucu kapanan Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe açıldı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle kapanan Kayseri-Niğde kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:14
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        Kamyon devrilmesi sonucu kapanan Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe açıldı
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        Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle kapanan Kayseri-Niğde kara yolu ulaşıma açıldı.

        M.K. yönetimindeki 01 COJ 61 plakalı market ürünleri yüklü kamyonun Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrilmesi sonucu kapanan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

        Gece meydana gelen ve sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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