Kamyon devrilmesi sonucu kapanan Kayseri-Niğde kara yolu trafiğe açıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle kapanan Kayseri-Niğde kara yolu ulaşıma açıldı.

M.K. yönetimindeki 01 COJ 61 plakalı market ürünleri yüklü kamyonun Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrilmesi sonucu kapanan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.

Gece meydana gelen ve sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanmıştı.

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