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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 21:00 Güncelleme: 22.01.2024 - 21:00
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnerTürk Enerji﻿

        Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Cardoso, Morte

        İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Sambissa, Ethemi

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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