Stat:RHGEnerTürk Enerji﻿

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Cardoso, Morte

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Muammer Sarıkaya, Ndao, Sambissa, Ethemi

KAYSERİ

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