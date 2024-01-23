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        Kocasinan Akademi Tesisi 10 Şubat'ta açılacak

        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımında sona gelinen Kocasinan Akademi Tesisi'ni inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:04
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        Kocasinan Akademi Tesisi 10 Şubat'ta açılacak
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapımında sona gelinen Kocasinan Akademi Tesisi'ni inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki 6 bin 300 metrekare alana yapılan tesis hakkında Böhürler'e bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Böhürler, Kocasinan Akademi Tesisi'nin Kayseri'nin en büyük tesisi olacağını ve 10 Şubat'a açılacağını belirtti.

        Çolakbayradar ise tesisin yapıldığı bölgede yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığını ve her yaştan vatandaşa hizmet vereceğini kaydetti.

        Kayıtları 29 Ocak'ta başlayacak tesiste, sanat atölyeleri, bayan havuzu ve fitness, aletli pilates, kreş, kütüphane, etüt merkezi, ev tekstili, kadın elbise, sepet, kağıt rölyef, okuma yazma, diksiyon, tel kırma, aşçılık, pasta, yağlı boya, amugurimi, el örgü, sanatsal mozaik, cam mozaik, atıklardan geri dönüşüm, temel bilgisayar eğitimi, klavye kullanımı, filogarifi, sabun yapımı, bilgisayar işletmenliği operatörlüğü, adli kalem işleri ve emlak danışmanlığı gibi vatandaşın talep ettiği kurslar bulunacak.

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        Galeri

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