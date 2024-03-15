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        Kocasinan Belediyesi astronomi köyü ve astropark projelerini yapacak

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni astronotlar için astronomi köyü ve astropark projeleri yapacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:48
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        Kocasinan Belediyesi astronomi köyü ve astropark projelerini yapacak
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        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni astronotlar için astronomi köyü ve astropark projeleri yapacaklarını bildirdi.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını, yapılan yatırım ve düzenlenen etkinliklerle çocukları ve gençleri geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını ifade etti.

        Tarihi yapı olan Hızır İlyas Köşkü'nü restore ederek, gök gözlem evine dönüştürdüklerini anımsatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Bir vizyon daha ortaya koyuyoruz. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'ların yetişebilmeleri için bir altyapıya ihtiyaç var. Bir belediye uzay diye bir vizyon ortaya koyuyor. Bununla yetinmiyoruz ve astronomi müzesini hayata geçireceğiz. Bu bölgede millet bahçesi kamp ve etkinlik alanı ile seyir terası projesinin çoğunu hayata geçirdik. Şehrin en güzel seyredileceği noktada hem Erciyes hem de şehri en iyi şekilde temaşa edeceksiniz. Gençlere ve çocuklara astronomi ve uzay ile ilgili astropark kazandırıyoruz. KOCAFEST gibi teknoloji festivali yapan bir belediyeye bu yakışır. Teknoloji festivali yapan üç belediyeden birisiyiz."

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