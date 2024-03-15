Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yıl boyunca görev yaptığı meclis üyeleri ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar programında konuşan Palancıoğlu, 2019-2024 yılını kapsayan görev sürelerinde birlikte hizmetlerle dolu 5 yıl geçirdiklerini ifade etti

Yerel seçimin ardından mecliste yeniden yola devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"5 yıldır meclisimizde uyum ve birliktelik içinde çalıştık. Bu kapsamda tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Türkiye'nin en güzel çalışmalarını yapan belediyelerinden biri olduk. Siyasi parti ayrımı yapmadan birçok projemizde kararları birlikte aldık. Melikgazi'de bir dönemde en az iki dönemlik çalışma yaptık. Bunların hepsi bana vermiş olduğunuz destek ve motivasyonlar sayesinde oldu."

Başkan Palancıoğlu, emekleri için meclis üyelerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.