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        Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yıl boyunca görev yaptığı meclis üyeleri ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 16:02 Güncelleme: 15.03.2024 - 16:02
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        Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleri ile iftarda bir araya geldi
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        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 5 yıl boyunca görev yaptığı meclis üyeleri ve aileleri ile iftar programında bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iftar programında konuşan Palancıoğlu, 2019-2024 yılını kapsayan görev sürelerinde birlikte hizmetlerle dolu 5 yıl geçirdiklerini ifade etti

        Yerel seçimin ardından mecliste yeniden yola devam edeceklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "5 yıldır meclisimizde uyum ve birliktelik içinde çalıştık. Bu kapsamda tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Türkiye'nin en güzel çalışmalarını yapan belediyelerinden biri olduk. Siyasi parti ayrımı yapmadan birçok projemizde kararları birlikte aldık. Melikgazi'de bir dönemde en az iki dönemlik çalışma yaptık. Bunların hepsi bana vermiş olduğunuz destek ve motivasyonlar sayesinde oldu."

        Başkan Palancıoğlu, emekleri için meclis üyelerine teşekkür ederek, plaket takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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