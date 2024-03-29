Kayseri'de Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi yapılacak

Kayseri'de restorasyonu tamamlanmak üzere olan Gön Han'ın içinde Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi hayata geçirilecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, geleneksel lezzetlerin yaşatılması ve tanıtılması için güzel bir proje hazırladıklarını ifade etti.

Kentin, tarihin derinliklerinden beri çemenlenmiş pastırmanın ana vatanı olduğunu belirten Palancıoğlu, Kayseri pastırmasının, şehre gelenlerin hem tattığı hem de yanlarında giderken götürdüğü lezzetlerin başında geldiğini aktardı.

Pastırmanın çemeni, baharatı, kurutuluş şekli ve usta ellerde doğranışı ile Kayseri’nin ticari hayatında da önemli rol oynadığını vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Pastırma-Sucuk Atölyesi ve Müzesi projemiz ise pastırma, sucuk, sucuk içi ve çemen kültürünü tescilleyecek. Kayseri dışından gelenler pastırma ve sucuğun nasıl yapıldığını öğrenecek ve görecek. Tadımlar da yapılacak. Kayseri dışından gelen misafirlerimiz sucuk nasıl yapılır, pastırma nasıl dilimlenir öğrenip görecekler. İçinde bulunan lokantasında sucuk ekmek, sucuk içi gibi lezzetlerin tadına bakılabilecek. Çocukluğumuzda evde sucuk doldurmak bizim için güzel anılardı. Evlerde sucuk içi de yapılırdı. Bu kültürümüze sahip çıkmamız lazım. Kayseri'nin pastırma ve sucuk kültürü inşallah burada yaşayacak. Bu projemizi restorasyonu tamamlanmak üzere olan Gön Han'ın içinde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Hem merkezi bir yer hem de pastırmacılara yakın. Esnafımızın da işi bu proje ile daha da canlanmış olacak."