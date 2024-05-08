Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:46 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de hakkında 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kayseri Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "yağma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç'yi yaptıkları denetimde yakaladığı belirtildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlünün, cezaevine teslim edildiği bildirildi.

        Bu arada, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde yapılan çalışmalarda, 4 iş yerinde yapılan aramada 544 paket doldurulmuş tütün, 600 boş makaron ve 45 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Ekipler, 4 iş yerine 18 yaşından küçüklere sigara sattığı, bir iş yerine tek dal sigara sattığı ve bir araca da ehliyetsiz araç kullanmak, yüksek sesle müzik çalmak ve dur ihtarına uymamaktan yasal işlem yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Gazze ve Refah'a saldırılar sürüyor
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Finale son bilet!
        Finale son bilet!
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Çin: Filipinli komutanın ses kaydı var
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        10 gündür yayılıyor, ilçe halkı tedirgin
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        "Enflasyonda yüzde 42 hedefi tutturulabilir"
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Dünya siyasetinde kadınların temsiliyeti nerede?
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        İşte Beşiktaş hisselerinde yaşananlar
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Eğitimciler, okul müdürü Oktugan için iş bırakacak
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        Yeni trend: Kahvaltıda sebze
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"
        "Filistinliler yaşamak için savaşıyor"

        Benzer Haberler

        Kayserispor'dan transfer yasağı kararına itiraz
        Kayserispor'dan transfer yasağı kararına itiraz
        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
        Özbek kadın hastasını mesajla taciz eden doktora 1 yıl 3 ay hapis
        Yahyalı ERVA Spor Okulu açıldı
        Yahyalı ERVA Spor Okulu açıldı
        Kocasinan Belediyesi taşınmaz satışından 50 milyon 905 bin lira gelir elde...
        Kocasinan Belediyesi taşınmaz satışından 50 milyon 905 bin lira gelir elde...
        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Palancıoğlu yen...
        Kayseri Serbest Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Palancıoğlu yen...
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı