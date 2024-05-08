Yahyalı ERVA Spor Okulu açıldı
Yahyalı Kaymakamlığının ERVA Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.
Yahyalı Kaymakamlığının ERVA Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.
Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, ERVA projesi kapsamında, Yahyalı Kaymakamlığı tarafından yaptırılan ERVA Spor Okulu'nun açılışına katıldı.
Açılışta konuşan Çiçek, ERVA projesinin, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Birlik ve beraberlikle güzel sonuçların alınmaya başladığını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:
"Bir yılda hem Değerler Eğitim Merkezi'ni oluşturduk hem de her mahalleye spor okulu açacağız diye iddialı bir cümle ile başlayıp şu ana kadar 30'a ulaştık. Yahyalı Kaymakamımız Mehmet Kaya'yı tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Aslında sadece şehir merkezinde olan mahallelerde yapmak için yola çıkmıştık ancak ilçelerden de talep ve destek geldi. Yahyalı zaten sporda başarılı. Yahyalı'da ERVA'nın olmaması bir eksiklik olur diye düşündük. Kayseri'deki kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız, belediyelerimiz, gençlerimizin çağrısını karşılıksız bırakmadı. Hepsine teşekkür ediyorum."
Konuşmanın ardından, Yahyalı ERVA Spor Okulu'nun açılışı Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.
Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Jandarma Komutanı Tugğeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk katıldı.
Öte yandan Vali Çiçek Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesine ziyaret gerçekleştirdi.
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