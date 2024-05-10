Başkan Palancıoğlu çölyak hastalarıyla buluştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Zahide Kaya ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Melikgazi Belediyesi tarafından glütensiz ürünlerden hazırlanan yiyecekler ikram edildi.

Çölyak hastalığının farkında olduklarını ve çölyakla mücadele eden vatandaşlara her zaman destek verdiklerini belirten Palancıoğlu, desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Programa katılanlara Melikgazi Belediyesi tarafından hazırlanan glütensiz gıda ürünleri dağıtıldı.