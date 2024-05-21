Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başladı
Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı, flamingoları ağırlıyor.
Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı, flamingoları ağırlıyor.
Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullandıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki sazlığa akın etti.
Karides ve benzeri küçük kabuklu hayvanlarla ve su yosunlarıyla beslenen doğal yaşamın zarif misafirleri, bölgede güzel görüntü oluştururken, aynı zamanda ekolojik dengeye de katkı sağlıyor.
Flamingoları ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.
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