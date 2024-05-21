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        Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başladı

        Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı, flamingoları ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:15
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        Hürmetçi'nin "zarif" misafirleri flamingolar sazlıkta kanat çırpmaya başladı
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        Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Hürmetçi Sazlığı, flamingoları ağırlıyor.

        Halk arasında "allı turna" olarak da bilinen flamingolar, dinlenme ve beslenme yeri olarak kullandıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki sazlığa akın etti.

        Karides ve benzeri küçük kabuklu hayvanlarla ve su yosunlarıyla beslenen doğal yaşamın zarif misafirleri, bölgede güzel görüntü oluştururken, aynı zamanda ekolojik dengeye de katkı sağlıyor.

        Flamingoları ağırlayan Hürmetçi Sazlığı, kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarınca tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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