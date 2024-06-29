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        Erciyes Çadır Kamp Alanı doğaseverlerin kullanımına açılacak

        KayseriBüyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz aylarında faaliyet gösteren Erciyes Çadır Kamp Alanı'nı, "Doğayla Buluşma Zamanı. Çadırını Al, Erciyes'e Gel" sloganıyla 1 Temmuz itibariyle doğaseverlerin kullanımına açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:21
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        Erciyes Çadır Kamp Alanı doğaseverlerin kullanımına açılacak
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        KayseriBüyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz aylarında faaliyet gösteren Erciyes Çadır Kamp Alanı'nı, "Doğayla Buluşma Zamanı. Çadırını Al, Erciyes’e Gel" sloganıyla 1 Temmuz itibariyle doğaseverlerin kullanımına açacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarında da sporseverler ve doğaseverlerin gözde mekanı olması için çeşitli spor dallarında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkeze hizmete sunulurken, Tekir bölgesinde de geleneksel olarak her yaz Erciyes Çadır Kamp Alanı kamp tutkunlarının kullanımına sunuluyor.

        "Doğayla buluşma zamanı. Çadırını al, Erciyes’e gel" sloganıyla yeni sezonu açacak Erciyes Çadır Kamp Alanı, günlük 100 lira, haftalık 500 lira alan kiralama fiyat tarifesiyle doğaseverlere hizmet verecek

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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