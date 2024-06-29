Erciyes Çadır Kamp Alanı doğaseverlerin kullanımına açılacak

KayseriBüyükşehir Belediyesi, Erciyes Kayak Merkezi'nde yaz aylarında faaliyet gösteren Erciyes Çadır Kamp Alanı'nı, "Doğayla Buluşma Zamanı. Çadırını Al, Erciyes’e Gel" sloganıyla 1 Temmuz itibariyle doğaseverlerin kullanımına açacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarında da sporseverler ve doğaseverlerin gözde mekanı olması için çeşitli spor dallarında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkeze hizmete sunulurken, Tekir bölgesinde de geleneksel olarak her yaz Erciyes Çadır Kamp Alanı kamp tutkunlarının kullanımına sunuluyor.