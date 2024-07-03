Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa giren profesyonel futbol takımlarını ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından hayata geçirilen ve Erciyes'in 12 ay spor merkezi olmasına büyük katkı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımda konforlu tesislerde spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor.

Trendyol Süper Lig takımları 2024-2025 sezonu için hazırlıklara başlarken, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de UEFA standartlarındaki sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası, profesyonel fitness salonu ile profesyonel sporcuların gözdesi oluyor.