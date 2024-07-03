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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı

        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa giren profesyonel futbol takımlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:07
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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, profesyonel futbol takımlarını ağırlamaya başladı
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        Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 2024-2025 sezonu hazırlıkları için kampa giren profesyonel futbol takımlarını ağırlıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından hayata geçirilen ve Erciyes'in 12 ay spor merkezi olmasına büyük katkı sunan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımda konforlu tesislerde spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor.

        Trendyol Süper Lig takımları 2024-2025 sezonu için hazırlıklara başlarken, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi de UEFA standartlarındaki sahaları, olimpik yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahası, profesyonel fitness salonu ile profesyonel sporcuların gözdesi oluyor.

        Bu kapsamda, Trendyol Süper Lig takımlarından Tümosan Konyaspor, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz Pazartesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına başlayacak.

        İki hafta kamp yapacak Tümosan Konyaspor'un yanı sıra, Trendyol 1. Lig takımlarından Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü de 15-28 Temmuz tarihleri arasında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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