Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası başladı

Organizasyonun açılış seremonisine şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin ve sporcuların aileleri de katıldı.

Şampiyonaya katılan sporculara başarı dileyen Ulu, "Vatanları için can vermiş şehitleri asla unutmuyoruz, unutturmayacağız. Bu nedenle düzenlediğimiz organizasyonlara şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Kayseri'deki çocuklar ve gençlerimizi şehrimizin 33 noktasında bulunan muaythai spor kulüplerine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yaptığı konuşmada, düzenledikleri şampiyonayla şehit özel harekat polisi Musa Yüce'yi rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

Burada başarılı olan sporcular, Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan ve 2 gün sürecek şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

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