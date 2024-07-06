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        Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası başladı

        Kayseri'de şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.07.2024 - 15:05
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        Şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası başladı
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        Kayseri'de şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan Muaythai Şampiyonası düzenleniyor.

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan ve 2 gün sürecek şampiyona, Talas ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

        Şampiyonaya, 28 kulüpten 10-14 yaş arasında 160 sporcu katılıyor.

        Burada başarılı olan sporcular, Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

        Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, yaptığı konuşmada, düzenledikleri şampiyonayla şehit özel harekat polisi Musa Yüce'yi rahmet ve minnetle andıklarını bildirdi.

        Şampiyonaya katılan sporculara başarı dileyen Ulu, "Vatanları için can vermiş şehitleri asla unutmuyoruz, unutturmayacağız. Bu nedenle düzenlediğimiz organizasyonlara şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Kayseri'deki çocuklar ve gençlerimizi şehrimizin 33 noktasında bulunan muaythai spor kulüplerine bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonun açılış seremonisine şehit özel harekat polisi Musa Yüce'nin ve sporcuların aileleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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