Kayseri'de ilçe emniyet müdürü ile doktorun tartışmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Erciyes Üniversitesinde muayene sırası nedeniyle poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğinde, muayene sırası gerekçesi ile poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin polis başmüfettişinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki tarafın şikayetçi olduğu olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.