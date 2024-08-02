Talas'ta okuma etkinliği devam ediyor

Talas Belediyesinin parklarda kitap okuma etkinliği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın hayata geçirdiği etkinlik kapsamında bir araya gelen çocuklar parklarda kitap ve masal okuyor.

Etkinlik kapsamında çocuklar hem eğlenceli vakit geçirirken hem de yeni bilgiler öğreniyor.

Dedeoğlu Parkı'nda gerçekleşen etkinliğin bu haftaki programına katılan Yalçın, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet edip soruları yanıtladı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki etkinlik ise yaklaşık 2 saat sürdü.