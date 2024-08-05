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        Atlı Okçuluk İkinci Eleme Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödül verildi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Atlı Okçuluk İkinci Eleme Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödül verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 17:11 Güncelleme: 05.08.2024 - 17:11
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        Atlı Okçuluk İkinci Eleme Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödül verildi
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Atlı Okçuluk İkinci Eleme Yarışları'nda dereceye giren sporculara ödül verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akçakaya Mahallesinde belediyeye ait model uçak pistinde hafta sonu gerçekleştirilen atlı okçuluk hedef ve kabak vurma yarışmaları heyecana sahne oldu.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Yalçın, şunları anlattı:

        “Selçuklu hükümdarlarından Alaaddin Keykubat ve eşi Hunat Hatun ile ilgili kitaplar okuyorum. Her ikisi de iyi at binicisi. O dönemde fetihlerde atın yeri ayrı. 800 yıl sonra bize bu bilgiyi bizzat göstererek aktaran kardeşlerimin kıymetini daha çok anlıyorum. Kayseri’de belediyeler olarak sadece yol, su, asfalt ve kaldırım gibi hizmetleri yapmakla kalmıyoruz. Artık kültür ve sanat bu işin bir parçası oldu. Ben, 'Talas’ta hiç kimse hobisiz kalmasın' demiştim. Mutlaka herkesin bir hobisi olsun. Belediyeler arasında işleri paylaştık. Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor’u aldı. Melikgazi Belediyesi salon sporlarını aldı. Kocasinan Belediyesi minder sporlarını aldı. Biz de tabiri caizse uçanlarla kaçanları alalım dedik. Yani model uçak, yamaç paraşütü gibi hava sporlarıyla atlı sporları aldık. Çünkü Ali Dağı bu sporların en uygun olduğu merkez. Türk tarihi, at sırtında yazıldı. Okçuluk, Türk tarihinin en önemli galibiyet sembolüdür. Türk devletlerinin başarısının altında bu güzellik var."

        Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren sporculara madalya verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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