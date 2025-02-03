Kocasinan Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Toplantıda, 15 gündem maddesi ile Hoca Ahmet Yesevi, Erkilet, Erciyesevler, Şeker, Yeşilmahalle, Yenidoğan ve Alsancak Mahallesi'nde imar plan maddeleri meclis üyelerince müzakere edilerek kara bağlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.