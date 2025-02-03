Kayseri'de GENÇTEK Robot Futbol Ligi'nin lansmanı yapıldı
Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde GENÇTEK Robot Futbol Ligi projesinin tanıtımı yapıldı.
Kayseri'de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliğinde GENÇTEK Robot Futbol Ligi projesinin tanıtımı yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Spor Salonu'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) odaklı turnuvada, liselerden katılan öğrenciler tasarladıkları robotlarla futbol maçlarında yarıştı.
Üç as ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar, sahada kıyasıya mücadele etti.
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